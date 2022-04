NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Montagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 1,56 EUR. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,57 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 230.763 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 71,47 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,05 EUR am 28.01.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 32,76 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,63 NOK.

Am 05.05.2022 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,90 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,66 Prozent auf 229,00 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 248,00 Millionen NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 05.05.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 15.02.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,247 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

