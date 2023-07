NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 1,08 EUR.

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der NEL ASA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 1,09 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,06 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 575.078 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,95 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 18,28 NOK.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 229,30 NOK, gegenüber 229,30 NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2023 terminiert. NEL ASA dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2024 präsentieren.

