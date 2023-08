NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 1,14 EUR.

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:05 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 1,14 EUR abwärts. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 1,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,15 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.109.066 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,72 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,95 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,98 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 18.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK im Vergleich zu 229,30 NOK im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA.

