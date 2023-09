NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit stabiler Tendenz

NEL ASA im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Mit einem Wert von 0,998 EUR bewegte sich die NEL ASA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 12:02 Uhr bei der NEL ASA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,998 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,006 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,990 EUR. Bei 1,000 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 568.624 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 42,105 Prozent niedriger. Bei 0,945 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,329 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,77 NOK.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

