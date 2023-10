NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 0,667 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 0,667 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,652 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,679 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.490.448 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 158,546 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 0,652 EUR. Abschläge von 2,279 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,77 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 07.11.2024.

