NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag tiefer

Börsendebüt der thyssenkrupp nucera-Aktie unter der Lupe: So schnitt nucera bislang ab - und so könnte es weitergehen

NEL ASA Aktie News: Bullen treiben NEL ASA am Freitagmittag an

NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Freitagnachmittag ins Plus

Heute im Fokus

Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Bank of America-Analyst bullish für NVIDIA. Yandex trennt sich von Russlandgeschäft. Iran-Firma umging Sanktionen wohl mit Konten von Lloyds und Santander. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Vodafone macht weniger Umsatz. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.