NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 0,463 EUR.

Um 16:07 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 0,463 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,450 EUR. Bei 0,490 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 5.109.980 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 272,462 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 0,435 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,069 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,49 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 13.02.2025.

