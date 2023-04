NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag im Minusbereich

Die NEL ASA-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 1,17 EUR abwärts. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 1,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,21 EUR. Zuletzt wechselten 1.294.635 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,74 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,55 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 23,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,24 NOK.

Am 21.10.2021 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Am 08.05.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

