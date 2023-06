NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 1,14 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,14 EUR ab. Mit einem Wert von 1,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.399.905 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 33,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,12 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,31 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,30 NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,30 NOK.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte NEL ASA am 18.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 28.08.2024.

