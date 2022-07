NEL ASA Aktie News: NEL ASA schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1,23 EUR. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,25 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,22 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.664 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2,07 EUR markierte der Titel am 12.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2022 bei 1,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 17,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 20,16 NOK.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NEL ASA dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.08.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

