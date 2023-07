NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,9 Prozent auf 1,04 EUR.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 1,04 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 1,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.962.101 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Mit einem Zuwachs von 65,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 0,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,28 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 21.10.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 28.08.2024 präsentieren.

