NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Vormittag in Grün

Im Frankfurt-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 09:22 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 1,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,64 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 30.489 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,05 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 57,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,68 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 24.08.2023 präsentieren.

