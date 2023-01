NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag stark gefragt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 7,0 Prozent auf 1,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 1,52 EUR. Bei 1,43 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 927.716 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 0,94 EUR. Abschläge von 61,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,46 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.02.2023 erwartet.

