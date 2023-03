NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:06 Uhr 1,2 Prozent auf 1,47 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,46 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.953.746 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 1,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (0,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 55,26 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 21.10.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem Umsatz von 229,30 NOK, gegenüber 229,30 NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie tiefer: Wasserstoffriese NEL steigert Umsatz - Nettoverlust vergrößert

NEL ASA-Aktie in Rot: RBC belässt NEL ASA auf 'Outperform'

NEL ASA-Aktie gewinnt dennoch: Credit Suisse stuft NEL ASA herab

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com