NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 0,411 EUR zu.

Um 12:00 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,411 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,420 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,400 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.455.921 NEL ASA-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 1,390 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 238,282 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Bei 0,370 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,881 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 9,05 NOK angegeben.

Am 25.10.2023 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 17.04.2024 gerechnet. Am 07.05.2025 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,323 NOK je NEL ASA-Aktie.

