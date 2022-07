NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Vormittag auf rotes Terrain

Die NEL ASA-Aktie wies um 06.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1,22 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 1,22 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,22 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.730 Stück gehandelt.

Am 12.11.2021 markierte das Papier bei 2,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 28.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR. Mit Abgaben von 16,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,16 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte NEL ASA am 11.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com