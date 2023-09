NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittwochmittag tiefer

Kurs der NEL ASA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 0,950 EUR.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 1,5 Prozent auf 0,950 EUR ab. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,929 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,965 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.146.684 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Gewinne von 81,526 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,929 EUR fiel das Papier am 06.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 2,232 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,77 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 229,30 NOK, gegenüber 229,30 NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 07.11.2024.

