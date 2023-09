Aktienkurs im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

06.09.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 0,970 EUR.

Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 0,970 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,979 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,965 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 658.960 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 1,725 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 77,747 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,945 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,577 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 16,77 NOK. Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 229,30 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,30 NOK in den Büchern gestanden. Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet

