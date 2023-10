NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gibt am Freitagmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 0,661 EUR abwärts.

Um 12:03 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 0,661 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,650 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,660 EUR. Zuletzt wechselten 1.578.233 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 61,693 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (0,650 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,574 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 16,77 NOK angegeben.

Am 18.07.2023 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Am 07.11.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen