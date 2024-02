NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 0,422 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 0,422 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,420 EUR. Bei 0,430 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.004.984 NEL ASA-Aktien.

Bei 1,725 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 75,535 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,417 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,280 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 12,49 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 13.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen