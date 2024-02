NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 0,430 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,430 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,437 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,430 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 685.332 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 301,047 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,417 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,140 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 12,49 NOK.

Am 25.10.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

