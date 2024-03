NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,401 EUR.

Um 09:22 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 0,401 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,397 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,415 EUR. Bisher wurden via Tradegate 675.742 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1,346 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 235,577 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,370 EUR am 26.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,679 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,05 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2024 einen Verlust in Höhe von -0,323 NOK je Aktie ausweisen dürften.

