NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 1,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:02 Uhr 1,3 Prozent auf 1,04 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 1,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.301.967 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,95 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 10,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,28 NOK an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 21.10.2021. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte NEL ASA am 18.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024.

