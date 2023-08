NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA fällt am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,7 Prozent auf 1,10 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 3,7 Prozent auf 1,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 1,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.848.897 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 56,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 17,24 NOK.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 28.08.2024.

