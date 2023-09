NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 0,920 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,920 EUR abwärts. Bei 0,890 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,916 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 2.545.670 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,486 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 07.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,890 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 3,325 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 16,77 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

