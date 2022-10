NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagmittag mit Verlusten

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,5 Prozent auf 1,13 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,15 EUR. Zuletzt wechselten 358.661 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2021 markierte das Papier bei 2,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 45,33 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2022 Kursverluste bis auf 1,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,87 NOK.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 01.11.2023.

