NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 0,432 EUR zu.

Das Papier von NEL ASA konnte um 16:05 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,432 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,436 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,421 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.435.096 NEL ASA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 299,282 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,410 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 5,047 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 12,49 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,516 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

