NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Freitagvormittag

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 0,412 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,415 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,410 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 269.097 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,346 EUR an. Mit einem Zuwachs von 226,461 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,370 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 10,187 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,05 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 25.10.2023 vor.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 17.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,323 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

