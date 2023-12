NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,648 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 0,648 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,643 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,652 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 214.122 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,209 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,561 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,337 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,34 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NEL ASA-Aktie dennoch deutlich fester: NEL-Aktie muss Platz im Stoxx Europe 600 räumen

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen