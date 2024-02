NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 0,427 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 0,427 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,410 EUR. Bei 0,433 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.456.635 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 304,053 Prozent zulegen. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,410 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,913 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,49 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 25.10.2023 vor.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,516 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen