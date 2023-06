NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zieht am Mittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 2,5 Prozent auf 1,17 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,13 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 700.077 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,28 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 21.10.2021. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 28.08.2024.

