NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 0,658 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 0,658 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,664 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,640 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 836.357 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,241 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,632 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,863 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,77 NOK an.

Am 18.07.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. NEL ASA dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

