NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag mit Verlusten

Die NEL ASA-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 1,51 EUR. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 433.103 NEL ASA-Aktien.

Bei einem Wert von 1,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 20,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,56 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,46 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 21.10.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

