NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die NEL ASA-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 1,67 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,69 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,65 EUR. Bei 1,67 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 75.603 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 1,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (0,94 EUR). Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 76,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,46 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 21.10.2021. Umsatzseitig standen 229,30 NOK in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 229,30 NOK erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. NEL ASA dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

