NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kurseinbußen

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1,31 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 190.734 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2022 bei 1,88 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 30,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 0,95 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,24 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 21.10.2021. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die NEL ASA-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

