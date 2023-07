NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 1,04 EUR.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:06 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 1,04 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,02 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,03 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.134.455 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,72 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 66,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (0,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 8,72 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,28 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,30 NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024.

