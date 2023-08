NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittag schwächer

So bewegt sich NEL ASA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,08 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 1,5 Prozent auf 1,08 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,09 EUR. Zuletzt wechselten 1.120.367 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 37,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,16 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Am 18.07.2023 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,30 NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,30 NOK.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. NEL ASA dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2024 präsentieren.

