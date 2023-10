NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag im Plus

Kurs der NEL ASA

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,700 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,9 Prozent auf 0,700 EUR zu. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,702 EUR zu. Bei 0,670 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 1.545.190 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 146,357 Prozent wieder erreichen. Bei 0,632 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 9,686 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,77 NOK an.

NEL ASA veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 07.11.2024.

