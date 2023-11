NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA fällt am Freitagmittag tief

So entwickelt sich NEL ASA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 7,0 Prozent auf 0,617 EUR.

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 7,0 Prozent auf 0,617 EUR abwärts. Bei 0,615 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,640 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.853.311 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 179,407 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 0,561 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 9,939 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,34 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

