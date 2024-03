NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Montagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,408 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,408 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,405 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,407 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.655.156 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 1,339 EUR. 228,144 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2024 auf bis zu 0,370 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 10,154 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,05 NOK.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,323 NOK je NEL ASA-Aktie.

