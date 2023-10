NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Mittwochvormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,720 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,720 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,710 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,730 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 957.575 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 139,514 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,632 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,194 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,77 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 25.10.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"