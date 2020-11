NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA mit Kursplus

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 1,80 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 1,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,78 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 208.573 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2020 00:00:00 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 16.03.2020 00:00:00 gab der Anteilsschein bis auf 0,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2021 -0,119 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Oslo, Nasdaq OTC, Chi-X, FN STO Eq, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

