NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA steigt

Im Frankfurt-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 3,24 EUR Zur Startglocke stand der Titel bei 3,20 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 370.624 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2021 auf bis zu 3,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,63 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 erreicht.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,033 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com