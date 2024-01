Kurs der NEL ASA

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA schiebt sich am Freitagvormittag vor

12.01.24 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 0,548 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 0,548 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,554 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,540 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 408.999 NEL ASA-Aktien. Bei 1,725 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 214,690 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,534 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 2,660 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,34 NOK je NEL ASA-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 25.10.2023. NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln NEL ASA-Aktie dennoch deutlich fester: NEL-Aktie muss Platz im Stoxx Europe 600 räumen NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

