NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA schiebt sich am Mittag vor

12.02.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 0,447 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 0,447 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,450 EUR. Mit einem Wert von 0,421 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 2.711.631 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 1,687 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 277,828 Prozent wieder erreichen. Bei 0,410 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,152 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,49 NOK. NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,512 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen

