NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag im Plus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,8 Prozent auf 0,443 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 0,443 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,443 EUR. Bei 0,421 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 912.215 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 1,687 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 73,717 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 0,410 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 7,510 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,49 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

2023 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,512 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

