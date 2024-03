NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,1 Prozent auf 0,406 EUR. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,412 EUR zu. Bei 0,409 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 81.463 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,339 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 229,924 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,370 EUR ab. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 8,726 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2023 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,05 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 17.04.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,323 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

