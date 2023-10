NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 0,700 EUR abwärts.

Die NEL ASA-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 0,700 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,688 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,699 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 538.882 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,725 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,428 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,632 EUR am 09.10.2023. Mit Abgaben von 9,660 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,77 NOK aus.

Am 18.07.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte NEL ASA die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

