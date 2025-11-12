NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit roten Vorzeichen

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,224 EUR.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 2,9 Prozent auf 0,224 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,220 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,232 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.554.255 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 48,930 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,914 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,24 NOK an.

Am 29.10.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 303,37 Mio. NOK, gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

