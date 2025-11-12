DAX24.335 +1,0%Est505.784 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,54 -1,0%Gold4.128 ±0,0%
NEL ASA im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit roten Vorzeichen

12.11.25 12:04 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,224 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,23 EUR -0,00 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 2,9 Prozent auf 0,224 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,220 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,232 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.554.255 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 48,930 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,914 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,24 NOK an.

Am 29.10.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 303,37 Mio. NOK, gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

