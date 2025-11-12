DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,55 -0,5%Nas23.314 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,75 -3,7%Gold4.196 +1,7%
NEL ASA im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochnachmittag billiger

12.11.25 16:08 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 0,226 EUR.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr um 2,1 Prozent auf 0,226 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,218 EUR. Bei 0,232 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.547.292 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,334 EUR an. Mit einem Zuwachs von 47,743 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 36,063 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

