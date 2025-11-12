NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochnachmittag billiger

NEL ASA im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 0,226 EUR.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr um 2,1 Prozent auf 0,226 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,218 EUR. Bei 0,232 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.547.292 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,334 EUR an. Mit einem Zuwachs von 47,743 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 36,063 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

